Von Windilatoren, die Windhosen aufblähen

Waldviertler Figurenensemble machte viel Wind im Theater am Saumarkt.

Feldkirch Mag uns das Wetter der vergangenen Wochen zwar mit dem Phänomen vertraut gemacht haben, gewährte das GundBerg Theater doch seinen eigenen Blick darauf: Mit dem Stück „Wind“ teilten Frau Windisch (Natascha Gundacker) und Herr Böe (Joachim Berger) ihre flatterhaften, bisweilen böigen, teils aufgeblähten Assoziationen zum Thema mit ihrem jungen Publikum. Im Theater am Saumarkt versetzten sie am vorigen Samstag nicht nur Luft und Zuschauer in Rührung, sie bliesen in ihm alles herum, was sich still oder auch störrisch im Äther bewegt.