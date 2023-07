Von wegen freundlicher Flipper! Sind Delfine bald gefährlicher als Haie?

Erst kürzlich sollen Schwimmer in Japan von Delfinen angegriffen worden sein und ein Mann erlitt dabei angeblich Rippenbrüche und Bisse. Haben Delfine jetzt genug vom Eindringen der Menschen in ihren Lebensraum?

Freundlich und immer lächelnd - das ist unser Bild von Delfinen. Doch die neusten Schlagzeilen, vor allem aus Japan, wollen dazu so gar nicht passen. Medienberichten zufolge sollen Delfine in Japan mehrere Schwimmer attackiert haben.

Delfinangriffe an Strand in Japan

Wie der "Spiegel" unter Berufung auf die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" und die BBC berichtet, sollen in Japan vier Menschen innerhalb eines Tages von Delfinen am Badestrand von Suishohama angegriffen worden zu sein. Dabei habe ein Mann Rippenbrüche und einen Biss in der Hand erlitten. Die Vorfälle sollen sich im seichten Wasser ereignet haben.