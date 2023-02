Von Theater, einem Jahr Krieg und Österreichs Finanzen

Am Freitag bei Moderator Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur) zu Gast in "Vorarlberg LIVE": Russland-Experte Dr. Gerhard Mangott, Stephanie Gräve (Intendantin des Vorarlberger Landestheaters) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP).

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine läuft für Machthaber Putin nicht nach Plan. „Die Offensive kommt nur sehr, sehr langsam voran“, sagt Russland-Experte Gerhard Mangott bei "Vorarlberg LIVE". Ein Jahr nach Kriegsbeginn liegt der Fokus Russlands insbesondere auf der Provinz Donezk. Was die Reaktion auf die nukleare Drohkulisse des Kremlchefs angeht, sieht der Politikwissenschaftler im Westen zwei Lager. Ein Resümee über das erste Kriegsjahr und ein Ausblick, wie es zwischen der Ukraine und Russland weitergehen könnte - heute bei "Vorarlberg LIVE".

Stephanie Gräve übt Kritik an den Aussagen von Christoph Thoma, der Einsparungspotenzial mithilfe von Kooperationen mit anderen Häusern sieht. “Die finanzielle Lage am Landestheater ist angespannt”, fasst die Intendantin die derzeitige Situation zusammen. Die letzte substantielle Erhöhung habe es im Jahr 2013 gegeben, seit 2014 gab es nur geringe Steigerungen, 2021 eine Reduktion um drei Prozent. Mit Moderator Gerold Riedmann spricht Gräve in der Sendung über ihre Sorgen bezüglich der weiteren finanziellen Zukunft des Landestheaters.