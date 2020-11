Von Stein getroffen – zwei Arbeiter verletzt

Dalaas - Bei Arbeiten am Kraftwerk Spullersee wurden zwei Arbeiter von einem Stein getroffen, der sich aus einem Hang gelöst hatte.

Am Mittwochvormittag überprüften zwei Arbeiter die Schweißnähte beim neuen Fallrohr des Kraftwerkes Spullersee in Wald am Arlberg. Plötzlich löste sich aus dem Hang über ihnen aus ungeklärter Ursache ein größerer Stein.