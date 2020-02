Von Schlipfkrapfen bis Spanakopita

Speisen aus Griechenland, Osttirol und den USA bei „Frastanz bittet zu Tisch“ kreiert

Unter dem Motto „Liebe geht durch den Magen“ luden Frastanzer Hobby-Köchinnen aus Griechenland, Osttirol und den USA ein, unter ihrer Regie ihre Lieblingsrezepte zu kochen. Xenia Verginitis und ihr Assistent Eduard Schuster zeigten, wie köstliche „Spanakopita“, griechische Teigtaschen gefüllt mit Spinat und Feta-Käse, gelingen. Als Beilage dazu gab es „Tzatziki“ mit Joghurtsauce und Oliven. Die Osttiroler Küche präsentierte Hilde Gabriel. Die Gattin des Altbürgermeisters ließ „Schlipfkrapfen“ aus Nudelteig und einer Füllung aus Kartoffelteig entstehen, raffiniert mit geschmolzenem Käse verfeinert. Als süße Nachspeise gab es „Nigelan“, ein köstliches Hefegebäck mit Anis. Christina Gort kochte ein köstliches „Chili con Carne“ nach mexikanischem Rezept, in dem anstatt Wasser Bier verwendet wird – in Frastanz natürlich das Frastanzer Bier. Zu den zahlreichen Teilnehmern am internationalen Kochabend „Frastanz bittet zu Tisch“ zählten Reinhard und Marie-Luise Decker, Michaela Gort und Christl Stadler.