Von schlafenden Igeln und tierischen Wintermänteln

Die Viertklässler der VS Leopold besuchten den Workshop „Tiere im Winter“ in der inatura Dornbirn.

Dornbirn. „Wie bereiten sich Igel auf die kalte Jahreszeit vor, wie kommen Tiere im Winter mit der Kälte zurecht und wer gehört zu den echten Kältespezialisten hoch oben in den Bergen?“, diesen und vielen weiteren Fragen ging kürzlich die 4a-Klasse der VS Leopold auf die Spur. Die Viertklässler der Hatler Volksschule waren wieder einmal zu Gast in der inatura Dornbirn und setzten sich mit den Überwinterungsstrategien heimischer Wildtiere auseinander.