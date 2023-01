Von sanftem Soul bis Technobeats

Neujahrsjazzfestival im Theater am Saumarkt begeisterte mit einem Feuerwerk der Improvisationsfreude

Den Einstieg gestaltete am Donnerstag das Duo Annea mit seinen Rebenerzählungen. Andrea Edlbauer am Saxofon und Barbara Maria Neu auf der Klarinette gaben mit gleich neun vertonten Weinsorten einen virtuosen Einblick in die österreichische Weinlandschaft.

„Marder 4000“ erwiesen der Montfortstadt schon öfters die Ehre und boten mit ihrer impulsiven Melange aus Techno, Drum and Bass, Hip Hop, Acid und rhythmischem Jazz dennoch für viele sicher etwas ganz Neues. Statt in klassische Jazz-Standards tauchten die Zuhörer in ein explosiv-experimentelles Klangfeuerwerk ein, dass zuweilen verleitete die Augen zu schließen um dann wieder die raffinierten Improvisationen zu verfolgen. In siebenköpfiger Besetzung verflossen Trompete, Saxophon und zuweilen das Horn sowie die akzentuiert einsetzende Gitarre von Maximilian Altmannsberger mit den fetten Beats von gleich zwei Bassisten, Synthies und den endlos treibenden Drums von Steven Moser .

Im sogenannten „unpolitischen Quartett“ näherte sich Aja Zischg mit feinfühliger Stimme sicher zwischen Jazz, Soul und Blues wandernd Songtexten mit aktueller Brisanz an: „My territory“, More than my body“, „Blue planet“ oder „Stand up again”. Politisches denken und handeln gilt dem Quartett aus Dietmar Kirchner am Bass, Christian Wegscheider am Piano und Jorgos Mikirozis an Percussions und Drums als musikalische “Verantwortung”. Aja Zischg begeisterte dabei auch mit gefühlvollen Solodarbietungen am Klavier.