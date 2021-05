Von „Rosalie“ und „Berta“ zu Hilfsprojekten in Äthiopien

Menschen aus der Heimat: Peter Buchner (50) erzählt über sein Leben, seine Hobbys und seinen Bezug zu Äthiopien.

Dornbirn. Wer eine kleine Wanderung über Böngern nach Kehlegg oder Eschenau unternimmt, dem fällt eine markante Eule aus Weidenästen auf. Aus einer Dotterweide, die ganz oben im steilabfallenden Hanggarten der Familie Buchner wächst, rankten zwei- bis drei Meter hohe Triebe. Das brachte den Besitzer auf die Idee, daraus eine lebende Skulptur zu flechten. So entstand vor fünf Jahren die Eule, die er Rosalie nennt. Rosalie war es dann auch, die in Peter Buchner die Leidenschaft zum Flechten weckte. Natürlich nur als Winterbeschäftigung, denn im Sommer nehmen andere Hobbys seine Zeit in Anspruch. Die Imkerei beispielsweise. Im Bienenhaus sind 20 Völker der fleißigen Insekten untergebracht. 20 weitere haben den Standort in Hohenems. Bei genauerem Betrachten des Gartens bemerkt man auch Berta, eine weibliche Skulptur aus Weidengeflecht. Ein Mandarinenbaum versprüht mediterranes Flair, während aus der hinteren Ecke das Gackern von Hühnern nicht zu überhören ist. In einem Folienhaus sprießen bereits die ersten Tomaten. Die Setzlinge zieht Peter Buchner selbst.