Von Rhesi bis zum Mohren

Auf der Fußroute in Dornbirn gab es bei der Langen Nacht der Museen acht Stationen.

Die Fußroute in Dornbirn führte zahlreiche Nachtschwärmer auch in die Marktstraße 33, um bei der letzten Gelegenheit die Ausstellung des vai, Vorarlberger Architektur Institut, zu sehen. Gleichzeitig informierten sich die Besucher über die Themen Architektur und Baukultur und die vielschichtige Arbeit des vai Teams rund um Direktorin Verena Konrad. Am 24. Oktober um 19 Uhr wird die neue Ausstellung BASEhabitat Architektur für Entwicklung eröffnet. Das vai lädt zu einem Fest mit dem Gründer von BASEhabitat, Prof. Roland Gnaiger ein.