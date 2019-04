Von Puck an Kopf getroffen: Stadt Hohenems haftet nicht für Verletzung

Schadenersatzforderung von 102.000 Euro abgewiesen. Der Kläger stand neben dem Hohenemser Eisplatz an einer nicht für Zuschauer vorgesehenen Stelle.

Gemeinde geklagt

Der verletzte Zuschauer fordert in einem anhängigen Zivilprozess 102.000 Euro Schadenersatz – jedoch nicht vom Eishockeyspieler, der die Hartgummischeibe geschossen hat, sondern von der Gemeinde, in dessen Eigentum die Kunsteisbahn steht. Aber seine Klage wurde nun am Landesgericht Feldkirch abgewiesen. Das teilte gestern auf Anfrage Gerichtssprecher Norbert Stütler mit. Über die Berufung des Klägers entscheidet das Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG). Das Berufungsgericht ist bekannt für tendenziell konsumentenfreundliche Entscheidungen. Der in erster Instanz zuständige Feldkircher Zivilrichter hat sein Urteil nach Angaben von Stütler so begründet: Der Kläger stand zwischen den Spielerbänken und damit an einer nicht für Zuschauer vorgesehenen Stelle. Zudem ist er, um dorthin zu gelangen, über eine Absperrkette gestiegen. Der Kläger ist selbst ein Amateur-Eishockeyspieler und muss deshalb um die Gefahren für Zuschauer bei Eishockeyspielen Bescheid wissen. Die Sorglosigkeit des Zuschauers hat zum Unfall geführt.