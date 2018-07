Von OP-Tisch gerutscht: Patient im LKH Graz gestorben

Jener Patient, der im Juni im Grazer LKH kurz vor einem Eingriff vom OP-Tisch gerutscht war, ist in der Nacht auf Mittwoch verstorben.

Marczik betonte, dass der Patient bereits vor dem Zwischenfall im OP in einem sehr schlechten Gesundheitszustand war. Beim Abrutschen vom OP-Tisch sei er auch nicht verletzt worden. Dennoch soll nun die Staatsanwaltschaft einbezogen werden. Sprecher Hansjörg Bacher sagte auf APA-Nachfrage, dass er bereits mit der KAGes in Kontakt ist. Eine Obduktion wird nun durchgeführt.

Zudem sei auch schon mehrfach mit jenen Angestellten gesprochen worden, die am Tag des Zwischenfalls mit der Handhabung des Tisches betraut waren. Somit sei noch immer unklar, ob es ein IT- oder ein menschlicher Fehler war, so der KAGes-Sprecher. Was der Hersteller des OP-Tisches sagt, ist nicht bekannt. Die KAGes nennt den Firmennamen auch auf Nachfrage nicht.