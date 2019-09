Von Mozart bis zum Bodensee

Frischen Fisch und Geflügel hat Bruno Pasolli, der das Kochen in Salzburg gelernt hat.

Begonnen hat alles mit Wolfgang Amadeus Mozart – also nicht so direkt – aber immerhin in den Hagenauerstuben, dem Restaurant in Mozarts Geburtshaus. Damals gehörte auch ein Delikatessengeschäft dazu. Beides, wie sich später herausstellt, sind die Quelle der kulinarischen Inspiration für den Bregenzer. Bruno Pasolli war als junger Mann ein vielversprechender Leistungssportler im Rudern. Über familiäre Kontakte fand er nach der Absolvierung der Handelsschule hervorragende Trainingsbedingungen in Seekirchen am Wallersee. „Dort hatte ich gute Voraussetzungen, um sportlich weiter zu kommen“, erinnert er sich. Und parallel dazu lernte er das Kochen im Restaurant Hagenauerstuben Mitten in Salzburg.