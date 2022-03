Von Mohra Fehre bis zum Bürgle-Nachtlauf

Das „Vorarlberger Naturpicknick“ machte am Wochenende Halt im Hatlerdorf.

Dornbirn. „Treffpunkt Hatler Brunnen“, hieß es am vergangenen Sonntag für die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursionsreihe „Vorarlberger Naturpicknick“ von Bodensee-Vorarlberg-Tourismus. Gemeinsam begab man sich auf einen Stadtspaziergang durch das bäuerliche Hatlerdorf in Richtung Mühlebach.

Vielfältige Natur und Kultur des Landes entdecken

Von Jänner bis April 2022 lädt Bodensee-Vorarlberg Tourismus zu ganz unterschiedlichen Ausflügen zu besonderen „Highlights im Ländle“. Die „Vorarlberger Naturpicknicks“ sind das winterliche Pendant zu den „Vorarlberger Kulturpicknicks“ im Sommer. Aufgrund der Pandemie wurden diese im letzten Jahr verschoben, umso größer war die Freude nun, dass man im Jänner starten und bereits zum „Birdwatching am Bodensee, Auf kaiserlichen Pfaden in Feldkirch und zur Schneeschuhwanderung am Bödele“ laden konnte. Am Wochenende widmeten sich Austria Guide Sabine Spiegel und die Exkursionsteilnehmer nun dem bäuerlichen Dornbirn.

Der Stadtspaziergang beschäftigte sich dabei mit der Entwicklung des Bauerntums und den sozialen Strukturen sowie dem Einfluss von Politik und Religion auf das tägliche Leben des einfachen Volkes. Der Rundgang bei strahlendem Kaiserwetter führte vom Hatler Brunnen zur Pfarrkirche St. Leopold bis nach Mühlebach und endete mit einem kulinarischen Abschluss im Gasthaus Schiffle.

Legenden, Sagen und alte Bräuche

Trotz Industrialisierung und technischem Fortschritt hat sich Dornbirn vielerorts sein bäuerlich geprägtes Gesicht bewahrt, dies kommt vor allem im Bezirk Hatlerdorf und in Mühlebach gut zur Geltung. „Diese beiden Viertel stehen wohl noch am meisten dafür, was Dornbirn eigentlich ausmacht“, betonte Sabine Spiegel zum Auftakt. Auf dem spannenden Rundgang erfuhren die Interessierten Geschichten rund um alte Legenden wie „Mohra Fehre“, das ehemalige Gasthaus Löwen, den „Rebellen“ Franz Josef Ulmer und natürlich die Sage rund ums „Hatele“. Auch die St. Leopoldskirche beeindruckte nicht nur mit ihrer kunstvollen Innengestaltung sowie mit ihrem „Stararchitekten“ Eduard Riedel, der sich auch für den Entwurf für Schloss Neuschwanstein verantwortlich zeichnete, auch die Baugeschichte und Innengestaltung rief großes Staunen bei den Zuhörern hervor. Gebannt lauschte die Exkursionsgruppe den Ausführungen zum Gedanken der Pfarrer Ferdinand Gierer bei der Bildgestaltung in der Hatler Kirche inspirierte – „das Erlösungswerk Jesu Christi“, das sich in der farbenprächtigen Malerei offenbart.

Nach dem religiösen Abstecher bewegte sich die Truppe dann weiter gen Mühlebach, das ebenfalls mit bewegt-berüchtigten Geschichten rund um nächtliche Torläufe am Bürgle, Schaltbären-Rennen, gesellige Abende im Gasthaus Traube und Einblicke in den früheren Schulalltag für Schmunzeln und Staunen sorgte.

Netzwerk mit heimischen Betrieben

Der Ausklang fand schließlich stilgerecht im Gasthaus Schiffle am Dorfplatz statt. „Wir möchten bei unseren Kulturpicknicks vor allem auch heimische Unternehmen einbinden und den Teilnehmern besondere Begegnungen mit Natur und Kultur, mit Stadt und Land bescheren“, so Sabine Spiegel. Diese Mission ist am Sonntag mehr als erfolgreich gelungen. Alle waren restlos begeistert von den neuen Eindrücken, die ihnen das „alte Dornbirn“ gewährte. (cth)

Factbox „Vorarlberger Naturpicknicks“

Initiator: Bodensee-Vorarlberg Tourismus GmbH

Kooperationspartner: inatura Dornbirn, Austria Guides, Vorarlberger Naturführer, Swarovski Optik

Termine: Jänner bis April 2022

Angebot: Natur- und Kulturführungen in der Region Bodensee-Vorarlberg (zwischen Bodensee und Nenzing)

Kosten: 10 Euro pro Person

Erlöse gehen zur Gänze an das „Vielfalter Sommerprogramm der inatura“ für Kinder