Von Metalldetektoren und ­Taschenkontrollen im Landhaus

Landtagsdirektorin Borghild Goldgruber-Reiner betont die Wichtigkeit öffentlicher Sitzungen.

Im Landhaus in Bregenz steht am Mittwoch die nächste Landtagssitzung auf dem Programm. Da sich auf den Zuschauerrängen zuletzt Vertreter verschiedener Interessensgruppen aktionistisch in Szene setzten, rückt das Thema Sicherheitsvorkehrungen wieder in den Fokus. "In demokratischen Parlamenten gibt es immer wieder Störaktionen. Aktivisten wollen sich so Gehör verschaffen", erläuterte Landtagsdirektorin Borghild Goldgruber-Reiner am Montag bei Vorarlberg LIVE. Auch in der Geschichte des Vorarlberger Landtags habe es immer wieder Aktionen verschiedener Gruppen gegeben.