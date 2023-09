"Von Meister zu sprechen wäre jetzt zu optimistisch"

Seit März ist er im Amt, im Sommer dann galt es den großen Umbruch zu stemmen – und am Samstag ab 18.30 Uhr zählt es.

Neo-Trainer Marko Tanasković startet mit einer runderneuerten Mannschaft in die neue Saison der Handball Liga Austria. Da dürfen sich die Bregenzer, die in der Vorbereitung acht neue Spieler zu integrieren hatten, in der Handballarena Rieden nach der Sommerpause erstmals ihren Fans in einem Ligamatch präsentieren. Die Vorbereitung, so der Coach, sei gut verlaufen, alle Spieler seien fit und brennen auf den Einsatz gegen Ferlach.