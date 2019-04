Von Märschen bis zum 80er-Kult

Die Stadtmusik Feldkirch begeisterte auf der Frühlings-Matinee im Montforthaus.

FELDKIRCH Die Stadtmusik Feldkirch unter der Leitung von Kapellmeister Christian Schneider eröffnete die Frühlings-Matinee im Montforthaus heuer äußerst temperamentvoll mit dem Konzertmarsch „Meraner Herbstzauber“ von Emil Hornof. Im Anschluss wurde das Potpourri „Im weißen Rössl“ aufgespielt, welches an den Wolfgangsee entführte. Mit der „New Baroque Suite“ spielte das Stadtorchester ein zehnminütiges Werk in drei Sätzen vom Komponisten Ted Huggings. Dem klassischen Beginn folgen ein schwungvoller Teil und eine Fuge zum Schluss.

Nun tauchte das Stadtorchester in das Reich der Sagen und Märchen ein. Imposante Trommelwirbel beschwörten in Jakob de Haans Konzertstück „The Saint and the city“ den Drachen herauf, welcher der Sage nach einst die Stadt Zwolle bedrohte und vom Erzengel Michael geköpft wurde. Percussion-Rhythmen begleiteten die Filmmusik zum „König der Löwen“ von Hans Zimmer, welche das Orchester der Stadtmusik nach dem Motto „Hakuna Matata“ in bester Ordnung unter großem Beifall des Publikums aufführte.