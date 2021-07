Von Lindau bis Hard: Moped-Raser flieht vor Polizei

Von Lindau bis nach Hard führte, trotz mehrerer Anhalteversuche durch die Polizei, die Flucht eines 19-jährigen Mopedlenkers.

Am Dienstag, den 06.07.2021 um 01.50 Uhr missachtete ein 19-jähriger Mopedlenker, der auf dem Sozius eine 18-Jährige mitführte, eine Verkehrsanhaltung in Lindau. In weiterer Folge fuhr er über die Grenze nach Österreich, wo er in Hard von Beamten:innen der Polizeiinspektion Bregenz und Hard gesichtet werden konnte.