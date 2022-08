"Von Kühen angegriffen": 40 Schüler mussten von Berg gerettet werden

Für eine 44-köpfige Schüler- und Lehrergruppe aus den USA endete am Sonntag ein Ausflug in Tirol mit einem großen Einsatz der Bergrettung und Alpinpolizei.

Am Sonntag, 21. August 2022, gegen 16 Uhr fuhr eine amerikanische Gruppe mit 40 Schüler im Alter zwischen 8 bis 18 Jahren in Begleitung von vier Lehrern in Tirol mit der Standseilbahn auf das sogenannte "Hoadl" im Wandergebiet Axamer Lizum.