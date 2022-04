Von Klein auf groß aufgespielt

Gitarre, Violine und Klavier: Musikschule Walgau brachte breites Repertoire zum Besten

FRASTANZ Gleich drei Instrumente, die sich großer Beliebtheit erfreuen, präsentierte die Musikschule Walgau im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „kategorie.konzert“ am ersten April in der Vorarlberger Museumswelt und in der Mittelschule Frastanz.

Ihren großen Auftritt in der Museumswelt hatten Gitarrenschülerinnen und Schüler von Susanna Wergles , die heuer seit 25 Jahren an der Musikschule Walgau unterrichtet. Das Programm reichte von Klassik über Folkmusik und Spirituals bis zu den Beatles. Von glanzvollen Solodarbietungen bis zum Quintett reichten die Darbietungen. Dass Musik die ganze Familie bereichert und verbindet, zeigten mehrere Geschwisterduette. So ließen Emma und Leonie Gabriel einen Tanz von Joseph Haydn erklingen. Ebenso begeisterten Mona und Selma Kahkah mit einem Spiritual sowie Anna Leah und Johanna Rinderer mit der Belfast Polka. Auch viele weitere Schülerinnen und Schüler der Gitarre präsentierten ihr Repertoire, das von Lateinamerika bis Liverpool reichte.

Im Musiksaal der Mittelschule zeigten die Klassen Violine von Stephanie Breuss und Klavier von Samuel Scott, welch musikalisches Talent schon in jungem Alter in ihnen steckt. Besondere Highlights waren drei dargebotene Duette von Antón García Abril: Brillant ließen Leni Lottmann auf der Violine und Sofia Quiñones am Klavier „Contrastes“ erklingen. Ebenso schön gaben Johanna Wessiak auf der Violine und Rosa Tomaselli am Klavier ein Präludium, sowie Maria Malin und Judith Jenny „Lejania“ zum Besten. Das Programm gipfelte in einem Walzer Christopher Nortons, bei dem Judith Jenny und Samuel Scott vierhändig am Klavier vor den Eltern und Zuhörern in die Tasten griffen.