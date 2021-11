Von Jahr zu Jahr noch moderner: Wieder stehen die Übungshäuser vor dem Endspurt

Die Übungshäuser der HTL Rankweil entwickeln sich mit Unterstützung der Privatwirtschaft immer weiter, wovon vor allem die Schüler profitieren.

Ein Wohnzimmer mit großflächigen bodentiefen Fenstern, Erdwärme und Solaranlagen - die Übungshäuser an der HTL Rankweil werden immer ausgefeilter, dank der immer noch wachsenden Zahl an Sponsoren aus der Privatwirtschaft.

Nicht nur Bautechnik-Projekt

Davon profitieren vor allem die Schüler. Schließlich gelingt es so, immer stärker auch Schüler anderer Zweige als nur der Bauwirtschaft in das Projekt von Robert Nachbaur einzubinden, beispielsweise bei der Elektro- oder Klimatechnik. Und durch die Einbindung der Privatwirtschaft können aktuelle Bautechniken vermittelt werden, für die sonst die Möglichkeiten fehlen würden.

Lernen von den Profis

Vergangenen Dienstag lernten die Schüler und anwesende Bauhandwerker so beispielsweise wie eine eine Wärmepumpe funktioniert. Zudem wurde ihnen von den Profis gezeigt, wie ein Kachelofen eingebacut wurd. Somit ist es nur wenig verwunderlich, dass das stark praxisbezogene Projekt der Übungshäuser schon mehrfach ausgezeichnet wurde.

Info-Tag einmal mehr Online

Diesen Samstag findet der Info-Tag der HTL Rankweil statt. Aufgrund der Pandemie wird dieser nun zum zweiten Mal Online stattfinden. Die Schule hat alles über ihre Homepage so eingerichtet, dass die Eltern und interessierten Schüler einfach online einsteigen können und sich so informieren können. Die Lehrer stehen dabei in verschiedenen Chaträumen für Fragen zur Verfügung.