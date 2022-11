Von israelischem Funk bis Depeche Mode

Diese Woche steht am Dornbirner Spielboden die Vielfalt der Musik im Mittelpunkt.

Dornbirn. Die Woche 46 am Dornbirner Spielboden bietet für Musikfans wieder ein äußerst breites Repertoire an Programmhöhepunkten. Ganz besonders freut sich das Spielboden-Team auf das Konzert der israelischen Funk, Blues, Rock und Soul-Kapazunder Yemen Blues am Dienstag im Großen Saal. Yemen Blues steht für das moderne und weltoffene Israel und zeigt, dass es jenseits der engstirnigen Politik im Land ein kulturelles Miteinander vieler verschiedener Kulturen gibt. Der charismatische Sänger Ravid Kahalani ist jemenitischer Abstammung und hat erstklassige Musiker mit Wurzeln aus allen Teilen der Welt um sich geschart.

Den musikalischen Abschluss macht am Samstag wieder die beliebte Depeche Mode & more Party. Bei der bereits 38. Ausgabe dreht sich musikalisch erneut alles um den Sound von Depeche Mode – and more: Auf dem Plattenteller landen auch Klassiker von U2, The Cure, Anne Clark, Front242 oder Joy Division. Das Team rund um Gastgeber Alex Micheluzzi freut sich wieder auf viele tanzfreudige Besucherinnen und Besucher. (cth)