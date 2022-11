Von Ideenspinnerei, Gänsehauttechnik bis Hirnkribbeln

Die HTL Dornbirn öffnet wieder ihre Türen.

Dornbirn. Großes Aufatmen in der HTL Dornbirn: „Endlich ist es wieder soweit, die Tage der offenen Tür können wieder ´live und vor Ort´ stattfinden und die gesamte Schulgemeinschaft freut sich darauf, vom 25. bis 26. November die Ausbildungsschwerpunkte vorzustellen“, so HTL Direktor Michael Grünwald.

Dabei werden zukunftsweisende Projekte in Form einer Show präsentiert. So zeigt die Chemie z.B. ihr Wasserstoffahrrad, die Wirtschaftsingenieure das Zusammenspiel der ingenieurtechnischen Disziplinen am Beispiel ihres Bambusfahrrades und die Abteilung Mode gibt Einblick in das neue 3D-Grafikprogramm.