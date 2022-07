Von Homerun-Junkies und Highlanders

Beim legendären Fun-Softballturnier „Tagzuschlag“ gab es auch prominente Dornbirner Beteiligung.

Dornbirn/Feldkirch. 14 Teams kämpften vergangenen Samstag beim traditionellen Fun-Softballturnier „Tagzuschlag“ der Feldkirch Cardinals um den Sieger-Bierkrug und eine zünftige Käsknöpflepartie. Mit dabei auch eine Abordnung aus Dornbirn – die „Homerun Junkies“, die vom Dornbirner Baseballverein Indians in den Ballpark nach Feldkirch entsandt wurde. Gefragt waren neben Schlagkraft & Schnelligkeit, auch originelle Verkleidungen. Dementsprechend würdig fiel auch der Sieger aus – die crazy Highlanders in Schotten-Outfits sicherten sich heuer den Sieg.

Die Vorbereitungszeit betrug somit knapp sechs Wochen, was den Coach vor ordentliche Herausforderungen stellte. „Das war nicht wirklich viel Zeit, wenn man Neulingen die Regeln und den Ablauf dieser doch noch etwas exotischen Sportart beibringen möchte“, lacht Lambauer. Sechs Trainings mussten reichen, um am legendären Fun-Turnier mitzumischen – und die Homerun Junkies waren voll motiviert. Fünf Akteure hatten bereits Baseball-Erfahrung gesammelt, sieben Spieler und Spielerinnen waren sozusagen noch „blutige Anfänger“. „Der Umstand aber, dass einige Teammitglieder aktive Sportler waren, stellte sich schnell als Vorteil heraus. Wir hatten ehemalige bzw. aktive Leichtathleten, Handball- und Tennisspieler, Geräteturner und Fußballspieler in unserer Mannschaft. Sie stellten sich im Training äußerst geschickt an und zeigten großes Können und Einsatz“, so der Coach voll des Lobes.