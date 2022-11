Von Heimat, Flucht und Exil

Der Schriftsteller Usama Al Shahmani las in der Rapunzel Buchhandlung aus seinem neuen Roman.

Dornbirn. Die Besucher der Dornbirner Rapunzel Buchhandlung erlebten eine Premiere: Erstmals las der Schriftsteller Usama Al Shahmani in Österreich. Bevor der irakisch-Schweizer Autor Kostproben seines neuen Romans gab, stellte er sich dem Publikum vor und beantwortete die häufigsten „FAQ“. „Oft werde ich gefragt, warum ich auf Deutsch und nicht auf Arabisch schreibe. Das ist ganz einfach: Ich lebe in einem deutschsprachigen Raum und schreibe für ein deutschsprachiges Publikum“, erklärte Usama Al Shahmani. Lediglich Prosa schreibe er auf Arabisch: „Da muss jedes einzelne Wort sitzen – das kann ich nur in meiner Erstsprache.“

Auf Einladung von Barbara Sohm war der Schriftsteller jetzt zu Gast in Dornbirn und las in der voll besetzten Rapunzel Buchhandlung aus seinem neuen Roman vor. Wie in den vorangegangenen Werken geht es auch in „Der Vogel zweifelt nicht am Ort, zu dem der fliegt“ um Heimat, Flucht und Exil. Die Hauptfigur, Dafer Schiehan, ist wie der Autor aufgrund eines kritischen Theaterstücks vor dem Regime Sadam Husseins in die Schweiz geflohen. Usama Al Shahmani thematisiert in seinem Buch die innere Zerrissenheit einer Kindheit und Jugend in Diktatur und Krieg und den Versuch, traumatische Erlebnisse hinter sich zu lassen. Al Shahmani verwendet auch in seinem dritten Roman eine sehr bildstarke, poetische Sprache. Nüchterner wird der Erzählstil allerdings, wenn er über den Horror des Hussein-Regimes schreibt.