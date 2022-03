Hasensuperpower und Wolkenkino

Kinderbuchautor Heinz Janisch las vor begeisterten Schülern in der Bibliothek Frastanz

FRASTANZ Der bekannte Kinderbuchautor und Ö1-Redakteur Heinz Janisch las in der Bibliothek Frastanz aus seinem Bilderbuch “Angsthase“ und den weiteren Kinderbüchern, die vielfach ausgezeichnet und übersetzt wurden. Er erzählte von seinen Ängsten als Kind und redete vor Schülern der der Volksschule Frastanz über allerlei sinnlose Mutproben.

Geduldig beantwortete der Kinderbuchautor sämtliche Fragen der neugierigen Kinder. Wann schrieb der Autor seine erste Geschichte? Kommen heuer neue Bücher heraus? Welches ist das Lieblingsbuch des Autors? In welcher Position spielt er beim Fußball? Hatte der Journalist und Kinderbuchautor in der Schulzeit auch schon einmal eine Fünf? Die Schüler nahmen viele kleine Geheimnisse mit nach Hause, und im Anschluss an die spannende Bibliothekslesung wurde auf dem Kirchplatz die mitgebrachte Jause verspeist.