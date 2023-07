Von Hasen und Einhörnern

Samstagsmaler*innen malen samstags – logisch, wenn auch nicht ausschließlich.

Und sie malen gemeinsam, das heißt in diesem Fall Eltern malen mit ihren Kindern und das über Wochen einmal im Monat. Also wenn das nicht cool ist!?

„Das Malen hat mir viel Spaß gemacht und ich habe die Künstlerin in mir entdeckt. Zuhause zeichne ich arabische Schriftzeichen und übe ein bisschen Kalligrafie. Ich bin dankbar, dass ich eine schöne Zeit mit meinem Sohn verbringen und wir gemeinsam den Malworkshop besuchen konnten. Wir waren an allen Samstagen mit dabei“, so die 49-jährige Hatice aus Bludenz und Mutter des achtjährigen Mehmed. Auch er fand es richtig cool:„Der Workshop hat mir Freude bereitet, besonders das Malen von verschiedenen Tieren. Ich mag Tiere sehr gern.“

Wieso, weshalb und überhaupt

Die Samstagsmaler*innen sind ein Projekt der Offenen Elternarbeit der Caritas Lerncafés in Bludenz in Kooperation mit der Bludenzer Künstlerin Chantal Boso-Flores. Seit Februar hatten Kinder mit ihren Eltern einmal im Monat die Gelegenheit, ihre Kreativität auszuprobieren und nach Herzenslust zu malen. Zeichenthemen waren dabei Tiere, berühmte Kunstwerke, Drip-Painting-Bilder von Jackson Pollock und Streetartkunst von Banksy. Für jeden Geschmack also etwas dabei!

„Kunst schafft Toleranz“

„Jedes künstlerische Schaffen birgt das Potenzial Menschen zusammen zu bringen, neue Facetten zu entdecken und in Beziehung zu gehen. Kunst schafft Toleranz. Kunst ermöglicht auch die Entdeckung von Gemeinsamkeiten, egal woher der Mensch kommt und welcher Religion er angehört“, freut sich Fachbereichsleiterin Ingrid Böhler über das gelungene Projekt und die schöne Ausstellung der Ergebnisse.Auch Künstlerin Chantal Boso Flores war mit großer Freude ein Teil dieses Projektes: „Das Begleiten der Samstag-Workshops war für mich sehr bereichernd. Schön ist, wenn man sieht, wie die Kinder und Eltern mit Begeisterung an ihren Kunstwerken arbeiten.“ Und was meint Oana, sieben Jahre, dazu?„Das Malen war sehr schön. Ich habe Hasen und Einhörner gezeichnet, die liebe ich so sehr!“