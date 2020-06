Von Harry Potter bis Franz Kafka

Die Ergebnisse des Medienprojekts „Ana Log & Digi Tal“ sind in der Stadtbibliothek ausgestellt.

Dornbirn. Kurzfilme, Kamishibais, Bilderbücher im Dialekt, Fotostorys, eigene Märchen, mehrsprachige Kurzgeschichten, Kasperltheater, Tonies, Comics, Mangas und Brettspiele – so vielfältig sind die Projekte, die aktuell in der Stadtbibliothek Dornbirn zu sehen sind. Sie sind die Ergebnisse des Literatur- und Medienprojekts „Ana Log & Digi Tal: Deine Helden, deine Welten“. Über 450 Teilnehmende haben sich in den letzten Monaten kreativ mit verschiedenen Medien auseinandergesetzt. Dabei haben sie Brücken geschlagen zwischen analoger und digitaler Welt.