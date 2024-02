Von Gummischlangen und Tausendfüßern: Kuriose Geschichten aus Zimmermanns Karriere

Nach 30 Jahren als Leiter der Dornbirner Naturschau verabschiedet sich Klaus Zimmermann in den Ruhestand.

Nach 30 Jahren als Leiter der Dornbirner Naturschau inatura verabschiedet sich Klaus Zimmermann nun in den Ruhestand. In zahlreichen Interviews hat er den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern die Natur nähergebracht und dabei auch ungewöhnliche Ereignisse wie die Tausendfüßer-Plage erklärt. Doch nicht nur exotische Tiere und giftige Pflanzen waren sein Fachgebiet, sondern auch die Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt durch den Klimawandel.

Der Retter der Wespen und Hornissen

Klimawandel bringt exotische Arten nach Vorarlberg

Der Biologe betont, dass sich in den letzten 30 Jahren viel in Vorarlberg verändert hat. Durch den Klimawandel kommen immer mehr wärmeliebende Arten aus dem Mittelmeerraum in die Region und können hier dank der höheren Temperaturen auch den Winter überleben. Zimmermann geht zwar in den Ruhestand, doch er bleibt der Forschung treu und ist weiterhin Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Gesellschaften.