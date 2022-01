Von gelungenen Auftritten und goldenen Kochlöffeln

Der Hohenemser Chor Joy lud vergangene Woche zur 23. Generalversammlung.

Zu den Höhepunkten für den Hohenemser Chor in diesem doch sehr herausfordernden Jahr, zählte das Weihnachtskonzert in Gantschier, welches anlässlich des Montafoner Winterzaubers am 29. Dezember 2021 durchgeführt werden konnte. Als „kameradschaftliches Highlight“ konnte das Probenwochenende in Sulzberg im Oktober bezeichnet werden. „Coronabedingt mussten im vergangenen Jahr leider schon zum zweiten Mal sehr viele Proben und diverse Auftritte und Konzerte abgesagt werden“, bedauerte Chorleiter und Obmann Jürgen Waibel. Trotzdem wurden im letzten Vereinsjahr 13 Proben, vier Teilproben und zwei Auftritte abgehalten.