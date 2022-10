Von Freud und Leid der „Fabrikler“

Teatro Caprile ließ Walgauer Wirtschaftsgeschichte zur Industrialisierung erwachen

SATTEINS Einst galt Vorarlberg mit seinen Textilfabriken als „Manchester“ Österreichs. Auch Einwanderer aus dem sonnigen Italien deckten den Bedarf an Arbeitskräften nicht, sodass Kinderarbeit an der Tagesordnung war. Maschinen ratterten in unheimlicher Lautstärke, den ganzen Tag wurde der gesundheitsschädliche Wollstaub eingeatmet.