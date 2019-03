Chartstürmer Josh war zu Gast auf der Kulturbühne AmBach

Götzis. Mit der Geschichte über „Cordula Grün“ landete der gebürtige Wiener Josh – im bürgerlichen Namen Johannes Sumpich – den Sommerhit des vergangenen Jahres. Neben Platz 1 in den Ö3 Hörercharts, wurde die Nummer zum Hit des Jahres auf dem Münchner Oktoberfest gewählt, im vergangen Fasching verging kaum eine Feier ohne den Partysong. Bei seinem Auftritt in Götzis, der tatsächlich der erste Besuch des 32-jährigen in Vorarlberg war, erzählte er auch die Wahrheit über die Entstehung des Hits. Demnach wollte er einen Song machen über Farben und Mädchen, herausgekommen ist „Cordula Grün“. Das Spannende, ursprünglich hatte das Lied einen ganz anderen Text. Alles in allem geht es aber um eine Phantasiefigur, eine real existierende grüne Cordula gibt es nicht und der Song erzählt auch nicht von einer realen Person. Geblieben ist aber das Thema: So heißt die Tour von Josh, die ihren Auftakt AmBach erlebte, „Von Farben und Mädchen“. Dort zeigte der begnadete Songwriter aber auch, dass er noch viel mehr kann. Nach einem für die meisten Zuschauer völlig überraschenden Auftritt – Josh und seine Musiker drängten sich durch das wartende Publikum auf die Bühne – zeigte sich das Talent des Geschichtenerzählers und seine Vorzüge wie auch in seinem kürzlich veröffentlichen neuen Lied „Vielleicht“. Rauchige Stimme, melancholisch – launische Texte, aber stets versehen mit dem nötigen Unterhaltungsfaktor, der zum Mittanzen einlädt, was das Götzner Publikum auch tat. Dies war im Übrigen so bunt wie die Musik von Josh, Alt und Jung verbrachten einen unterhaltsamen Abend voller leidenschaftlicher Texte und ehrlicher Musik, gut untermischt von ein paar farbigen Mädchen. CEG