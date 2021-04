Von einem, der stets auf dem Sprung ist

Langohr, Meister Lampe, Löffler, Mümmelmann – der gemeine Feldhase hat viele Namen.

Er gilt als erfahren (alter Hase), ängstlich (Angsthase) und als einer, der schnell die Flucht ergreift (Hasenfuß). Manchmal liegt er auch im Pfeffer und weist auf die Ursache eines Problems hin, oder er gaukelt uns nur vor, ein Langohr zu sein, und zwar in Form eines Hackbratens (Falscher Hase). Und was wäre Ostern ohne den kleinen Fellknäuel? Doch was hat dieser eigentlich mit dem christlichen Fest am Hut?