Von Dowland bis D´Angelo

Gitarrenklasse des Landeskonservatoriums begeisterte auf dem Konzert am Mittag

FELDKIRCH Die Gitarrenklasse am Vorarlberger Landeskonservatorium von Takeo Sato spannte auf dem Konzert am Mittag im Montforthaus einen weiten Bogen von der Renaissance bis zu heutiger Gitarrenmusik. Dabei durften „Klassiker“ klassischer Gitarre wie Fernando Sor nicht fehlen, aber auch weniger bekannte Werke wurden gespielt.

Dank der Zusammenarbeit von Montforthaus und Landeskonservatorium findet etwa einmal im Monat ein kostenloses „Konzert am Mittag“ im Montforthaus statt, auf dem Studierende des Landeskonservatoriums ihr musikalisches Talent demonstrieren. Das virtuose Spiel der Gitarrenklasse begeisterte die Zuhörer, zu denen Dir. Jörg Maria Ortwein vom Landeskonservatorium und Robert Alexander Rodewald von der Feldkircher Liedertafel zählten. Das nächste Konzert am Mittag findet am Dienstag, dem 7. Mai 2019 um 12:15 Uhr mit der Akkordeonklasse von Goran Kovacevic statt. HE