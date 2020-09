AK-Lesung mit Gertraud Klemm regte scharfzüngig zum Nachdenken an

Die Autorin Gertraud Klemm las einige Passagen aus ihrem neuesten Roman vor. Dabei sprach sie von der „Wut als guter Triebfeder“, die in ihren Figuren zum Ausdruck kommt. Klemm schreibt in ihrem neuesten Roman gegen so einiges an. Das fängt beim trostlosen „9 to 5“ an und setzt sich bei der Frauen oft zu wenig berücksichtigenden Gedenkkultur fort.