Von der Vorarlberghalle zurück in die Rheinhalle

Nach zwei Jahren bei der VEU Feldkirch kehrt der 27-jährige Wiener Philipp Koczera zurück zum EHC Lustenau.

Seine Jugendzeit verbrachte Philipp als Stürmer beim EC KAC, ehe er in der Saison 2015/16 zu Kapfenberg in die damalige INL wechselte. Seine erste Station in Vorarlberg war in der Saison 2016/17 der EC Bregenzerwald. Nach nur einem Jahr bei den Wäldern wechselte er zu Lustenau. In den folgenden beiden Jahren erzielte er für die Sticker in 79 Partien 19 Tore und 51 Assists. Für die nächsten zwei Jahre wechselte er zur VEU Feldkirch. Nun ist er wieder zurück in Lustenau und freut sich auf eine erfolgreiche Saison.