Von der Volksschule ins Gymnasium

Im Bundesgymnasium Dornbirn finden Infoabende für Schüler und Eltern statt.

Dornbirn. Das erste Semester geht in die zweite Hälfte und für Viertklässler steht eine wichtige Entscheidung an: Wohin wechsle ich nach der Volksschule? Um den zukünftigen Erstklässlern und ihren Eltern die Entscheidung zu erleichtern, laden die Schulen zu Infoveranstaltungen ein. So auch das Bundesgymnasium Dornbirn.