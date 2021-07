Von der Straße gedrängt - Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nach dem Lenker eines schwarzen SUV, der am Montag einen Motorradfahrer in Lustenau von der Straße gedrängt haben soll.

Am Dienstag, den 20.07.2021, gegen 11:15 Uhr fuhr ein 43-jähriger Bregenzer mit seinem Motorrad auf der Zellgasse (L41) in Richtung Dornbirn. Auf Höhe Straßenkilometer 1,05 kam ihm ein dunkler Geländewagen (SUV) entgegen.

Von der Straße gedrängt

In der dortigen Kurve fuhr dieser SUV laut Aussendung der Polizei so weit in der Straßenmitte, dass der Motorradfahrer gezwungen war, nach rechts auszuweichen. Dabei geriet er in den angrenzenden Straßengraben und kam zu Sturz.