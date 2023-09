Von der Schulbank zum Schanktresen

Dieser Frühsommer war für Isabelle Feuerstein aus zweierlei Gründen eine aufregende Zeit. Einerseits stand die Maturavorbereitung an, andererseits entschied sie sich, das im Familienbesitz befindliche und bis dato verpachtete Berghotel und Gasthaus Alpenrose zu übernehmen. Die nötige Theorie lernte die gebürtige Kehleggerin während ihrer Schulzeit am Sacré Coeur Riedenburg in Bregenz. Um die Praxis kümmerte sie sich in den Sommerferien, als sie auf der Neuen Thüringer Hütte in Salzburg jobbte und dort plötzlich die Leitung der Küche übernehmen musste. „Ich war als Küchenhilfe angestellt und musste aus der Not heraus für 40 Leute Gulasch zubereiten. Im kalten Wasser lernte ich dann schnell das Schwimmen“, erinnert sich die 20-Jährige zurück und grinst.