Von der Kapelle zur Pfarrkirche

An jener Stelle, wo sich heute die Meininger Pfarrkirche befindet, wurde bereits im 15. Jahrhundert eine Kapelle erbaut.

Auch in weiterer Folge wurde immer wieder an der Kirche in Meiningen gearbeitet und das heutige Kirchengebäude und die kirchlichen Einrichtungen wurden in mehreren Etappen fertig gestellt. So erfolgte 1802 eine weitere Restaurierung und der Einbau eines Gewölbes anstatt einer Flachdecke. Zwanzig Jahre später kam es zum Turmbau an der Pfarrkirche und 1891 musste dann die Turmzwiebel durch den Meininger Schmied Josef Kuhn repariert werden. In den Jahren 1961/1962 erfolgte eine weitere Restaurierung, wobei bei jeder Renovierung die neusten technischen Möglichkeiten und Errungenschaften berücksichtigt und ins Gebäude integriert wurden. So werden die Glocken heute per Funkuhr gesteuert, während der alte Mesner diese noch händisch mehrmals am Tag läuten musste.