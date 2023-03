Von der Idee zur Wirklichkeit

Über 100 Jugendliche nahmen an Schülerfachtagung im Dornbirner Kulturhaus teil.

Dornbirn. Der Verein jugendornbirn ist von Stadt und Land beauftragt, innovative Beteiligungsprojekte für ein jugendfreundliches Dornbirn umzusetzen. Kürzlich lud man daher wieder zur Schülerfachtagung ins Dornbirner Kulturhaus. Die Schülertagung ist ein wesentlicher Baustein für ein jugendfreundliches Dornbirn. „So hat man das Ohr an der Jugend und kann gemeinsam einen Beitrag für mehr Jugendfreundlichkeit in der Stadt Dornbirn leisten“, erklärte Obmann Christian Weiskopf. Über 100 Jugendliche nahmen dieses Mal teil und erhielten viele Anregungen, zum Thema Motivation und Projektmanagement.

So wurden zahlreiche Ideen besprochen: Gemeinschaftstag in der Schule, Projekttag zu „Kein Platz für Rassismus“, mehr Respekt zwischen Schülern und Lehrern, Mobbing, Ernährung und Gesundheit. Stephanie Cox von der österreichweiten Initiative „YEP – Stimme der Jugend“ zeigte sich ebenfalls begeistert: „Es war richtig cool zu sehen mit viel Elan und Tatendrang die Jugendlichen an gemeinsame Projektideen für ihre Schulen gefeilt haben. Von mehr Vielfalt in den Schulklassen bis gesunde Ernährung waren viele spannende Lösungen dabei“.