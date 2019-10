Von der Hölle in den inneren Himmel

Regina Allmann erzählte von ihrem Kampf gegen den Krebs

Götzis. Im Juli 2012 bekam die heute 52-jährige Regina Allmann die erschütternde Diagnose: Leukämie und das in höchst akuter Form. Von der einen Minute auf die andere änderte sich nicht nur das komplette Leben der Lehrerin, sie schwebte auch in absoluter Lebensgefahr, eine Behandlung mittels Chemotherapie bedurfte keines weiteren Aufschubs. Nur wenige Tage danach erlitt sie eine Hirnblutung, die zwar insgesamt glimpflich verlief, zeitweise hatte Allmann aber sogar ihren eigenen Namen vergessen und schrieb auf einen Zettel nur „Ich bin der, der ich bin“. Dieser Satz ist auch der Titel ihres Buches, mit dem sie ihre Erkrankung zu verarbeiten versucht und dass sie bei einer Benefizlesung zugunsten des Vereins „Geben für Leben“ im Götzner Junker Jonas Schlössle vorstellte. Sie schildert weiter ihre mit der Erkrankung verbundene und auf eine unverarbeitete Kindheitserinnerung zurückgehende schwer Depression und wie sie schwankte zwischen Todesangst und Todessehnsucht. Während ihrer Behandlung und danach hatte Allmann das Bedürfnis die Ereignisse zu Papier zu bringen, Ergebnis ist das Buch mit sie auch beschreibt wie sie ihren Draht zu Gott verloren, dann zornig auf ihn wurde, schließlich jedoch den Weg zu ihm zurückfand und nach dem sie „durch die Hölle gegangen war, schließlich Gott und den Himmel in mir“ wiedergefunden hat. Da Allmann überzeugt davon ist, dass der Mensch mehr als nur sein Geist ist, hat sie mittlerweile ihren Beruf als Lehrerin aufgegeben und versucht Menschen mit ähnlichen und anderen Problemen zu helfen. Mit der Lesung im Götzner Schlössle würdigte die Autorin auch die Arbeit von Susanne Marosch und ihrem Leukämiehilfeverein „Geben für Leben“. Auch Allmann profitierte von einer Stammzellenspende eines jungen Deutschen. Interessantes Detail dazu: Durch die Spende bekam die Kärntnerin eine neue Blutgruppe und verlor gleichzeitig ihre Hunde und Katzen Allergie. Ein mitreißender intensiver Abend, den Allmann an der Gitarre zusammen mit Yenisey Rodriguez am Cello musikalisch begleitete. CEG