Von der Hobbyliga zum Herbstmeistertitel

Nach Seriensiegen in der Dornbirner Hobbyliga Fußballmeisterschaft spielt der Klub nun erstmals im VFV Betrieb mit

„Es waren rein sportliche Gründe, die uns zu diesem Entschluss Ausstieg mit der ersten Kampfmannschaft aus der Dornbirner Hobbyliga-Meisterschaft und den Einstieg in den Vorarlberger Fußballverband veranlasst haben. Natürlich haben wir nie und nimmer mit so einem Saisonstart gerechnet. Schritt für Schritt will der Klub Akzente setzen“, sagt SC Mühlebach Obmann Wolfgang Matt im VN.at Gespräch. Als erster Klub im Vorarlberger Amateurfußball sicherte sich der Dornbirner Verein in der 5. Landesklasse Unterland zwei Runden vor dem Ende der Herbstmeisterschaft den Halbzeittitel. Sechs Zähler liegt Mühlebach vor Egg 1c an der Tabellenspitze. In sämtlichen Statistiken hat SC Mühlebach die Nase vorne. Das imposante Torverhältnis von 42:7 Toren, neun Siege und ein Remis spricht eine deutliche Sprache. Noch immer sind die Schützlinge von Trainer Werner Thurnher unbesiegt. Nur FC Schlins 1b (44 Treffer) hat mehr Tore bislang erzielt als der SC Mühlebach. Das starke Kollektiv und die seit Jahren eingespielte Truppe ist das Prunkstück. Torschützen-Führender Martin Fogarasi (11 Tore), Thomas Thurnher (7 Tore), Philipp Amann (6 Tore) und Christian Rupp (6 Tore) haben 30 der bisherigen 42 Tore für Mühlebach geschossen.