Von der Frucht zum edlen Tropfen

Der OGV Dornbirn lud zum Schnapsbrennkurs für Neueinsteiger und Jungbrenner.

Das Interesse beim letztjährigen Kurs des OGV war so hoch, dass einige Interessenten nicht mehr teilnehmen konnten. Deshalb startete der dreiteilige Brennkurs für Neueinsteigende und Jungbrenner kürzlich erfolgreich in die Fortsetzung. 26 Teilnehmer fanden sich dazu im Garten von Brenn- und Mostexperte Sigi Wohlgenannt im Hatlerdorf ein, um im ersten Teil des Kurses alles zum Thema „Einmaischen“ zu erfahren. Zur Seite stand Wohlgenannt, der auch die Obstbörse vom OGV leitet, ein alter Hase im Brennwesen. „Schnapsprofi“ Albert Loacker, der schon öfters Brenner und Moster des Jahres in Vorarlberg wurde und zahlreiche Goldmedaillen und österreichweite Prämierungen erhalten hat, blickt auf eine 70-jährige Brennerfahrung zurück. Da waren die zahlreichen „Jungschnapser“ mit ihren Fragen sozusagen an der richtigen Adresse.