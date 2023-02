Von der Energiewende, Smarthomes und der zweiten Bundesliga

Am Donnerstag bei Moderator Thomas Flax zu Gast in "Vorarlberg LIVE": FC Dornbirn-Trainer Thomas Janeschitz, Landesrat Daniel Zadra und Dorfelektriker Pascal Madlener.

Lange haben Fußball-Fans darauf gewartet, nun ist es endlich so weit: Die Fußball-Saison nimmt wieder Fahrt auf. Für den FC Dornbirn geht es bei ihrem ersten Spiel, am kommenden Samstag gegen Amstetten, um viel: Nämlich um den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Wie die Kicker ihre Winterpause genützt haben und ob das Team noch enger zusammengebracht werden konnte, erklärt FC Dornbirn-Trainer Thomas Janeschitz bei "Vorarlberg LIVE".