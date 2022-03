Von der Baumerziehung, Schnitttechniken bis zum Wuchsgesetz

Der OGV Dornbirn lud zur alljährlichen Obstbaumschnittkurs-Reihe.

Dornbirn. „Vom Profi lernen“, hieß es vergangenen Samstag beim letzten Obstbaumschnittkurs des OGV Dornbirn mit Referent Manfred Prutsch. Die fünf Kursangebote für Anfänger und Fortgeschrittene lockten auch dieses Jahr zahlreiche Interessierte, die vom Experten – Prutsch betreibt mit Kollege Andreas Kröss unter dem Logo „Dorabirar Öpflma“ die einzige Bio-Obstbaumplantage in Vorarlberg – alles rund um den Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis lernen wollten.

Gebannt lauschten die Teilnehmer beim Abschlusskurs in der Wiese hinter der Hatler Kirche den Ausführungen des Kursleiters, die die Grundlagen des Erhaltungs- und Erziehungsschnittes beinhalteten. Prutsch erklärte was es mit den Wachstumsgesetzen auf sich hat, was für Trieb- und Knospenarten und Schnitttechniken es gibt und wie man praktisch einen Baum „erzieht“. Ebenfalls gab es Tipps, wie man typische Anfangsfehler beim Baumknauf vermeidet und sich auch sicher beim Baumschneiden ausrüstet. Weiters gab der Experte den Teilnehmern mit, „dass man dem Baum immer Zeit geben soll, zum Wachsen und dass das Ziel immer sein sollte, am Ende qualitativ hochwertiges Obst zu ernten“. Mit diesem Vorhaben machten sich die Kursbesucher schließlich voller Tatendrang auf den Weg nach Hause in die eigenen Gärten, um die neu erworbenen Techniken gleich auszuprobieren.

Diesem Thema widmet sich der OGV Dornbirn am 7. April 2022 beim nächsten Programmpunkt. Bei einem spannenden Vortrag in der inatura erfahren Interessierte, wie man den Garten in eine Naturoase verwandeln kann – inklusive Tipps & Tricks für Artenvielfalt und Förderung der Nutztiere im Garten. „Nachhaltig leben ist kein Steinzeitmodell, sondern eine Lebenseinstellung. Pflegeleichter englischer Rasen und saubere Kiesbeete sind nach wie vor in vielen Gärten anzutreffen. Dabei gehört eigentlich Gärtnern zum umweltfreundlichsten Hobby“, betont Referentin Regina Metzler. Und Ingrid Benedikt vom OGV Dornbirn-Vorstand ergänzt dazu: „Die meisten von uns haben schon bemerkt, dass der Klimawandel unseren Alltag bestimmt. Stürme und Starkregen, trockene Sommer und milde Winter zeigen uns, dass das Klima sich verändert hat. Das spüren wir auch in unseren Gärten. Es ist nicht schwer, im Garten mit unserem Verhalten das Klima zu schonen.“ Wie das gelingt, erfährt man bei der kommenden OGV-Veranstaltung, die in Kooperation mit der inatura, dem Umweltreferat der Stadt Dornbirn, der Bodensee Akademie, der Essbaren Stadt Dornbirn, dem OGV Landesverband und dem Imkerverein Dornbirn stattfindet. Die Organisatoren freuen sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher. (cth)