Von den Profis lernen

Überraschung beim Nachwuchs-Fußballcamp des FC Nenzing: Spieler des SC Altach schauten dabei

Da staunten die insgesamt 60 Teilnehmer des Fußballcamps, das der FC Nenzing in der Ferienwoche organisierte, nicht schlecht: Gleich am ersten Camp-Tag gab es hohen Besuch: Jan Zwischenbrugger, Dominik Reiter und Manuel Prietl – allesamt Fußballprofis beim SCR Altach – schauten beim Sportplatz vorbei, verteilten Autogramme und motivierten die Kids fürs Training. „Wenn es den Kindern eine Freude bereitet, sind wir natürlich gerne mit dabei“, zeigte Jan Zwischenbrugger auch beim Schreiben von Autogrammen Ausdauer. „Zu meiner Zeit gab es solche Camps noch nicht, ich finde es aber schön, wie begeistert die Kids sind.“ Altach-Spieler Dominik Reiter erinnerte sich an seine eigene Kindheit – damals übrigens beim oberösterreichischen SV Schlüsselberg: „Auch bei uns gab es solche Camps schon, das war immer ein Highlight.“ Und schließlich ergänzte Manuel Prietl: „Jede Gelegenheit, bei der Kinder im Freien Sport machen, ist zu unterstützen.“

„Das Fußballcamp in den Osterferien hat in Nenzing bereits Tradition, es wurde bereits in den 2000-er-Jahren ins Leben gerufen und hatte nur während Corona eine Pause“, erklärt Nachwuchsleiter Reinhard Gantner. „Ziel ist es einerseits die Gemeinschaft sowie den Teamgeist zu fördern, aber natürlich kommt auch die sportliche Komponente nicht zu kurz.“ Was Reinhard Gantner ebenfalls immer wieder zu hören bekommt: „Oft sind Eltern sehr froh, wenn ihre Kinder in den Ferienzeiten gut betreut werden, vor allem dann, wenn sie selbst arbeiten müssen.“ Die Organisatoren des Camps Simon Breuß, Sercan Altundal und Didi Kriss hatten sich ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm für die Acht- bis Vierzehnjährigen einfallen lassen, auch für die Verpflegung der Nachwuchskicker war bestens gesorgt. Ein Highlight war sicherlich auch das Heimmatch des FC Nenzing gegen den FC Lustenau 1907 in der VN.at-Eliteliga am Samstag: Als Einlaufkinder begleiteten sie die erste Mannschaft auf den Platz – ausgestattet mit neuen Original-Dressen der Kampfmannschaft. Auch die Kids zeigten sich vom Camp begeistert: „Den ganzen Tag Fußball zu spielen, ist ein Traum. Ich habe mich schon sehr auf das Camp gefreut“, strahlt beispielsweise der elfjährige Matteo Flachsmann und auch die neunjährige Naomi Kriß als eines der drei teilnehmenden Mädchen berichtet, dass sie in den drei Tagen viel Spaß hatte.