Von damals bis heute: Eine Bustour durch die Götzner Geschichte

Was machte ein Walfisch in den 1950er Jahren am Volksschulplatz? Die Auflösung dieser Geschichte und viele andere Anekdoten werden Armin Bell und Altbürgermeister Werner Huber am Samstag, den 21. Oktober um 15 Uhr oder um 16.30 Uhr auf der nostalgischen Bustour rund um Götzis erzählen.

Auf der Suche nach spannenden Geschichten über geschichtsträchtige Gebäude und fesselnde Begebenheiten haben die beiden Götzner Urgesteine in Archiven gestöbert und sowohl schriftliche Quellen als auch mündliche Überlieferungen aus über sechs Jahrzehnten bis heute zusammengetragen. Dabei sind sie auf überraschende und berührende Geschichten gestoßen, die sie während der Tour vorstellen werden.