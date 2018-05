Von Circuskunst bis zum bayrischen Musikkabarett

Ein abwechslungsreiches Programm lockt diese Woche ins Freudenhaus.

Lustenau. Nach zwei erfolgreichen Abenden mit dem pointenreichen Klaus Eckel und dem charismatischen Endo Anaconda samt seiner Band Stiller Has, die das Publikum in Lustenau begeisterten, wendet sich das Freudenhaus in dieser Woche dem zeitgenössischen Circustheater aus Frankreich zu. So feiert der Galapiat Cirque Österreich-Premiere und gastiert an drei Tagen in Lustenau. Eine Kostprobe dieses Künstlerkollektivs aus der Bretagne konnten die Zuschauer bereits letztes Jahr im Freudenhaus erleben, als Sébastian Wojdan in seinem spektakulären Solo „Marathon“ während der Performance ein Kilo seines Körpergewichtes ausschwitzte.