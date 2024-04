Von Cäsar bis Shakespeare

Rafaela Hudec, BGD-Schülerin, hat Lateinolympiade und Englisch-Sprachwettbewerb gewonnen.

Aktuell steckt die Schülerin des BG Dornbirn in den Vorbereitungen für den Bundes-Übersetzungswettbewerb vom 23. bis 26. April in Salzburg. Nachdem sich Rafaela Hudec bei der Vorarlberger Lateinolympiade den ersten Platz in der Kategorie „4-jähriges Latein“ gesichert hat, darf sie sich nun in Salzburg mit den Besten aus den anderen Bundesländern messen. Die Siebzehnjährige, die auch aktiv Leichtathletik betreibt, liebt Wettbewerbssituationen und freut sich auf den Bundesbewerb. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich in Vorarlberg den ersten Platz mache. Der Einstieg in den Text war schwierig, umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich gewonnen habe“, so Rafaela Hudec. In Salzburg wird sie in guter Gesellschaft sein, denn auch in der Kategorie „Latein Langform“ konnte das BG Dornbirn mit Michaela Drexel (zweiter Platz) punkten. Mit Lara Kutzer und Kimberley Steiner sicherte sich das Stadtgymnasium überdies die dritten Plätze in beiden Kategorien.