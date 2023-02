Von bewegenden Persönlichkeiten inspirieren lassen

Am Sonntag zeigt das Festival den iranischen Premierenfilm "Beyond the Wall".

Ab Samstag findet wieder das Human Vision Film Festival im Spielboden statt.

Dornbirn. Von Samstag, 4. bis Samstag, 11. März beheimatet der Dornbirn Spielboden bereits zum siebten Mal das Human Vision Film Festival. 2023 wird Vorarlberg erneut Schauplatz eines Festivals, das mit einem umfassenden Film- und Rahmenprogramm die Menschenrechte in den unterschiedlichsten Facetten beleuchtet.

Das Human Vision Film Festival wurde 2016 am Spielboden Dornbirn entwickelt und zeigt auf, wo Menschenrechte verletzt, aber auch gewahrt und gefeiert werden. An sieben Tagen werden hauptsächlich durch das Medium Film, aber auch durch weitere Erzählformate, wie Vorträge, Diskussionen, Ausstellungen, Workshops und dergleichen, Einblicke in die Vielfalt der Themen geboten, sowie Impulse gesetzt, was Jede und Jeder von uns für den Schutz von Menschenrechten tun kann. Mehr als 50 NGO’s, Initiativen und Einrichtungen aus Vorarlberg, Österreich, und deren Grenzen hinaus, in enger Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Plattform für Menschenrechte, wurden eingeladen diese Werte über ihre Plattformen mitzutragen.

„Colours of Courage“, stehen im Mittelpunkt der siebten Ausgabe des Human Vision Film Festivals. „Das Festival wird sich den Menschen widmen, die zuversichtlich über ihre Grenzen gehen, viel für einen nachhaltigen Wandel riskieren, für ihre Freiheit und für eine bessere Zukunft kämpfen und beweisen, dass eine bessere und gerechte Gesellschaft möglich ist“, so Michael Fritz vom Spielboden-Team. Das Publikum soll sich von den bewegenden Persönlichkeiten aus der ganzen Welt inspirieren lassen.

Den Auftakt machen am Samstag im Spielbodenkino „Im Himmel ist auch Platz für Mäuse“ und der Dokumentar-Umweltfilm „The Earth is Blue as an Orange”. Weiters auf dem Programm stehen u.a. der ergreifende Film „Beyond the Wall“, der die aktuelle Situation im Iran beleuchtet. Am Dienstag, 7. März zeigt das Festival den Dokumentarfilm „Lass mich fliegen“, der vier junge Menschen mit Down-Syndrom durch den Alltag begleitet.

Der Weltfrauentag am 8. März steht dann ganz im Zeichen der „Sirens“. Eine intime Chronik des Lebens und der Musik der Band Slave to Sirens, die aus fünf jungen Metalheads besteht, deren aufkeimender Ruhm vor dem Hintergrund der libanesischen Revolution stattfindet.

Mit den Filmen Pongo Calling (9. März), Shadwo Game (10. März) und „Meat the Future“ (11. März) werden Themen wie Politik, Flucht, Nachhaltigkeit beleuchtet. Das Finale wird schließlich mit „Bigger Than Us“ (11. März), einem Dokumentarfilm über die junge Aktivistin Melati Wijsen, eingeläutet.

Rahmenprogramm